Benfica com lucros só nos descontos frente ao Paços de Ferreira

Em cima da hora! Um golo de Waldschmidt no último lance do encontro deu a vitória a um Benfica que sofreu a bom sofrer com um Paços que nunca foi inferior. Uma reviravolta no resultado que permite aos encarnados ficar a dois pontos do Sporting.Grimaldo foi baixa de última hora e entrou Nuno Tavares para um onze com Weigl e Taarabt no miolo e Gabriel no banco. Pizzi novamente à frente, próximo de Darwin, uruguaio que permitiu a defesa a Jordi na primeira oportunidade, aos 5’.Mas o Paços não foi à Luz para se remeter à sombra e mostrou porque é uma das sensações da Liga. Aos 14’, Tanque ganha a frente a Otamendi e foi Odysseas a salvar o Benfica. Em jeito de golpe e contragolpe, Pizzi atirou ao poste, antes de Oleg enviar a bomba do 0-1.Corria o minuto 24. O guardião grego sacudiu com os punhos um pontapé de canto e o lateral formado no FC Porto mandou um disparo que só parou no fundo da baliza. Um lance com um toque de polémica - Diaby está à frente de Vlachodimos na altura do remate.Do intervalo, Jesus trouxe Seferovic e Gabriel, mas era sempre Rafa o inconformado e foi ele a iniciar a revolta, com um túnel e o 1-1 a passe de Gilberto. Já com Luca Waldschmidt, Seferovic (ao lado) e Darwin (à barra) ameaçaram o 2-1. Na reta final, mais dois reforços do banco: Pedrinho e Chiquinho. O golo poderia ter surgido para qualquer lado, mas os pacenses não tiveram a eficácia do cabeceamento de Luca nas alturas. Respirar de alívio e logo o apito final a dar três preciosos pontos para a águia."É uma vitória arrancada a ferros. Mais uma vez conseguimos transformar uma desvantagem em vantagem", afirmou Jorge Jesus. O treinador do Benfica acrescentou: "O Paços de Ferreira é uma equipa difícil, que entra em campo para ganhar. Senti que ao mexer na equipa íamos melhorar. Quando se marca na última jogada do jogo, é sinal que se acredita até ao fim e que há uma alma grande."O Benfica virou o resultado pela segunda vez consecutiva no campeonato. Depois de terem ganhado por 2-1 ao Marítimo quando estiveram a perder por 1-0 na 8.ª jornada, ontem os encarnados repetiram a façanha.Diogo Gonçalves perdeu, por agora, a corrida para Gilberto pela lateral-direita do Benfica. O jovem de 23 anos não foi convocado para o jogo de ontem, ao contrário de João Ferreira, que foi a alternativa no banco a Gilberto. Gonçalves não é titular desde 5 de novembro e só jogou 66 minutos desde então.A transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica está dependente da aprovação do novo presidente do Santos, que será eleito no próximo sábado, dia 12. O Conselho Fiscal (CF) do clube brasileiro chumbou a oferta encarnada porque os 6,5 milhões de euros envolvidos no negócio serão pagos até 2025.Embora a nova direção só assuma os destinos do Santos em janeiro, a expectativa do Benfica, sabe o CM, é que o aval prévio do candidato vencedor desbloqueie as reticências do CF e que a saída por empréstimo (com 1,5 M € pagos à cabeça e 5 M € ao longo de 5 anos) fique fechada ainda este mês. Cuca, treinador do Santos, defendeu a venda do central.o Odysseas – Grande defesa que evitou mais cedo o primeiro do Paços. Passou por muitos calafrios.o Gilberto – Fez um dos melhores jogos no Benfica. Pulmão inesgotável, assistiu Rafa para o 1-1 e fez o mesmo para Seferovic desperdiçar.o Otamendi – Tanque foi um osso duro de roer. Noite complicada para o argentino.o Vertonghen – Dificuldades para parar os avançados pacenses.o Nuno Tavares – O substituto de Grimaldo teve uma exibição pobre.o Weigl – Tentou como pôde travar o meio-campo pacense. Saiu ao intervalo.o Taarabt – Regresso fraco do marroquino. Não deu a agressividade que Jesus pretendia. o Rafa – Falhou no lance do 0-1, mas depois recompôs-se, teve várias chances e numa delas empatou. Decisivo.o Everton – Sem bola, nunca conseguiu desequilibrar.o Pizzi – Teve nos pés uma grande chance ainda antes do 0-1, mas atirou ao lado.o Darwin – Muitas dificuldades em segurar a bola. Desperdiçou o golo logo aos 5 minutos e atirou uma bomba à barra aos 72 minutos.o Gabriel – Entrou ao intervalo e pouco fez até ao cruzamento que deu a vitória.o Waldschmidt - Entrou para agitar mas não esteve bem até aos descontos. No último lance do jogo estava no sítio certo para marcar o seu 6.º golo, o primeiro de cabeça.o Seferovic – Um falhanço incrível. Falta de confiança.o Chiquinho – Refrescou.o Pedrinho – Complicativo.Quando tudo parecia perdido, e o Paços até ameaçava levar os três pontos, Waldschmidt foi aos céus salvar o Benfica, num bom cruzamento do também suplente Gabriel. Jesus acabou por lucrar com o banco, depois de escolhas iniciais falhadas.É uma frase que fica cara a cada exibição menos conseguida, mas Jorge Jesus é que colocou aí o patamar. Exibição pobre e atabalhoada do Benfica, que acaba por sorrir no final, num castigo pesado para um Paços que voltou a mostrar qualidade.A posição de Diaby influencia a visão de Odysseas e, por isso, deveria ter sido assinalado fora de jogo na bomba de Oleg que deu o 0-1. De resto, o habitual festival do apito, sem necessidade. Demasiadas faltas e falhou alguns cartões para ambos os lados.