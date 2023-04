O fisioterapeuta brasileiro Eduardo Santos recusa-se a tratar jogadores do Benfica, apurou o Mais Sport. Esta decisão do 'Dr. Milagres', assim apelidado pela rapidez e eficácia com que trata lesões complicadas, foi tomada desde os tempos em que trabalhou com o antigo técnico portista André Villas-Boas no Zenit e no Shanghai SIPG.









