Dupla cabeçada de Seferovic para os suíços decisiva para queda da França no Euro 2020

Seferovic foi decisivo para o apuramento da Suíça para os quartos de final, onde vai defrontar a Espanha, após a vitória desta segunda-feira frente à França nos penáltis (5-4) que se seguiram ao 3-3 nos 120 minutos.



Os helvéticos entraram melhor. Perante uma França que não atinava com o novo esquema tático (três centrais para resolver a falta de um lateral-esquerdo de raiz), a seleção de Seferovic adiantou-se no marcador: o avançado do Benfica aproveitou a má abordagem de Lenglet para marcar de cabeça.





Os gauleses voltaram ao habitual 4-3-3, mas quase viram o céu cair-lhes em cima quando Pavard fez falta na grande área sobre Zuber (lance que o argentino Fernando Rapallini só assinalou após alerta do VAR). Mas Rodríguez permitiu a defesa de Lloris. Foi um murro no estômago para os suíços e uma poção mágica para os franceses. Mbappé rematou rente ao poste aos 56', Benzema bisou aos 57' e 59' e Pogba fez o 3-1 aos 75' (uma bomba de fora da área).

Contudo, Seferovic devolveu a esperança aos suíços aos 81’, com nova cabeçada certeira. Foi o 2º golo do avançado no jogo e o 3º no torneio, festejado em português com um “vamos c***”. Que se saiba, Gavranovic não fala a língua de Camões mas terá percebido o incentivo do colega e fez o 3-3 aos 90’.





O poste que travou o remate de Coman levou o jogo para prolongamento, já sem Seferovic, e no tempo extra foi a França que desperdiçou mais uma mão-cheia de oportunidades. Mas nos penáltis a Suíça foi mais eficaz e selou a qualificação.