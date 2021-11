"A equipa está na melhor fase da época, tem vindo a progredir. Mas temos de estar a ‘top’ neste jogo porque se nos distraímos um bocado com este tipo de adversários podemos pagar caro.” Foi desta forma que Carlos Carvalhal abordou o jogo desta quainta-feira(20h00) dos bracarenses com o Ludogorets para a quarta ronda do Grupo F da Liga Europa.









O treinador baseia a sua afirmação nas duas vitórias consecutivas na Liga e no facto de estar há cinco jogos sem sofrer golos, não perdendo há nove partidas consecutivas nas várias competições. “Não começámos bem, mas temos vindo a melhorar. Estamos no bom caminho e a evoluir, o que não quer dizer que já estejamos a jogar na perfeição, a equipa tem uma margem muito grande de progressão, sobretudo na eficácia ofensiva”, disse.

Os minhotos venceram os búlgaros na última ronda do Grupo F (1-0), há duas semanas, e até podem confirmar já o apuramento caso o Midtjylland perca com o Estrela Vermelha.









Leia também Águia regressa aos milhões da Champions com vitória frente ao Sp. Braga Para Carvalhal, o objetivo passa por ficar no primeiro lugar do grupo, mas reforça que é necessário “não menosprezar o adversário”. “Tem competência, ainda recentemente jogou na Liga dos Campeões e disputou a pré-eliminatória da Champions este ano. O adversário é bom, se puder jogar em transição tem jogadores rápidos na frente, um médio que joga na seleção da Bulgária e o ponta de lança [Pieros Sotiriou] é titular no Chipre”, acrescentou o técnico.

Já Iuri Medeiros reconhece que se trata de um jogo complicado, mas lembra que a equipa não tem sofrido golos e que por isso “um golo basta” para ganhar. “Estamos num bom momento. Vai ser um jogo difícil, temos de pôr o nosso jogo em prática, tentar ganhar e conquistar os três pontos.”





Piazón já está recuperado da entorse na tibiotársica no pé direito e Moura regressa às opções após cumprir castigo.

Novo estádio ganha força



O diferendo entre o Sp. Braga e a Câmara Municipal de Braga, que impede a requalificação do Estádio 1º de Maio, faz com que António Salvador (presidente do clube) pondere a construção de uma nova infraestrutura. Os bracarenses pretendem deixar de jogar na ‘Pedreira’ e estão dispostos a gastar 60 milhões de euros na requalificação do anterior recinto (1º Maio). O edil Ricardo Rio entende que a proposta se destina a reconstruir e não requalificar, o que vai contra as diretrizes da Direção-Geral do Património Cultural. Assim, um novo recinto é a alternativa.