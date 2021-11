Sporting de Braga tenta garantir apuramento na Liga Europa frente ao Ludogorets

O Sporting de Braga pode assegurar na quinta-feira a continuidade na Liga Europa de futebol, caso vença na receção aos búlgaros do Ludogorets e o Midtjylland seja derrotado em Belgrado, na quarta jornada do Grupo F.

Depois do valioso triunfo em Razgrad (1-0) na última ronda, com um golo de Ricardo Horta, o Sporting de Braga volta a ter pela frente a equipa em que alinham os portugueses Josué Sá e Claude Gonçalves, desta vez com a possibilidade de dar um importante passo na competição.

Uma vitória perante os campeões búlgaros pode garantir a continuidade da formação de Carlos Carvalhal na prova, caso o Midtjylland sofra um desaire no campo do Estrela Vermelha, mas o empate ou até o triunfo dos dinamarqueses em Belgrado também pode ser positivo para os 'minhotos'.

Um 'tropeção' do Estrela Vermelha adia o apuramento do Sporting de Braga, mas deixa a equipa portuguesa no topo do Grupo F e mais perto do acesso direto aos oitavos de final da Liga Europa.

Com a introdução da Liga Conferência Europa no calendário, a UEFA alterou o formato desta competição, com os vencedores de cada grupo a ficarem apurados para os 'oitavos', enquanto os segundos posicionados são obrigados a disputar um 'play-off' com as equipas 'despromovidas' da Liga dos Campeões.

Tormena e Piazon, ambos devido a lesão, são as principais baixas na equipa bracarense, num encontro em que Carlos Carvalhal deverá manter a rotatividade do plantel, embora figuras com Galeno e Ricardo Horta, com três e dois golos a prova, respetivamente, tenham lugar praticamente garantido no 'onze'.

O encontro está agendado para as 20h00.

Na quarta ronda da Liga Europa, destaque também para os restantes treinadores portugueses que vão estar em ação, além de Carlos Carvalhal, com o Olympiacos, equipa liderada por Pedro Martins e segunda classificada no Grupo D, com seis pontos, a receber o Eintracht Frankfurt, líder, com sete e emblema em que alinha o avançado Gonçalo Paciência.

No mesmo agrupamento, o Fenerbahçe, terceiro posicionado, com dois pontos, está a obrigado a vencer na Bélgica o Antuérpia, último, com um, para ainda ter alguma esperança de apuramento.

A formação de Vítor Pereira está numa fase difícil da temporada, com um registo de quatro jogos seguidos sem vitórias em todas as provas, incluindo três derrotas.

Em último no Grupo C, mas ainda totalmente dentro da luta pela qualificação, o Spartak Moscovo, de Rui Vitória, tem uma difícil deslocação a Inglaterra para defrontar o Leicester, do lateral luso Ricardo Pereira.

O Lyon, do guarda-redes Anthony Lopes, pode assegurar o apuramento já nesta ronda, no Grupo A, assim como o Mónaco, de Gelson Martins, no Grupo B, e o Betis, de William Carvalho, no Grupo G.