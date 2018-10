Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“É importante marcar primeiro”, diz Rui Jorge

Portugal tem de vencer para garantir um lugar no play-off.

Por Mário Figueiredo | 06:00

Ésempre importante marcar primeiro nestes jogos", disse ontem Rui Jorge na antevisão do jogo de hoje (19h00, CMTV) da seleção portuguesa com a Bosnia-Herzegovina, que pode garantir um lugar de acesso ao play-off de qualificação para o Europeu de Sub-21, em 2019.



O selecionador nacional não esconde que a equipa "está preparada" e com "espírito e vontade" para ganhar. Com o primeiro lugar praticamente assegurado pela Roménia, Portugal tenta ser um dos melhores segundos classificados.



"Infelizmente, depois da derrota contra a Roménia, em casa, passou a ser fundamental vencer", prosseguiu o selecionador, não escondendo a decepção se falhar o objetivo.



Sobre o adversário, Rui Jorge reconhece tratar-se de "uma equipa agressiva e sólida a defender", sofrendo poucos golos na qualificação. Portugal perdeu na Bósnia por 3-1.