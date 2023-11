Marcus Edwards voltou às bocas do mundo com o grande golo apontado ao Estrela da Amadora e fez reavivar o interesse de clubes ingleses, com o Tottenham e o Chelsea à cabeça.



O extremo inglês, de 24 anos, fez uma exibição de encher o olho. Fez um golo ‘à Maradona’, após desconcertante slalom, e ainda assistiu Paulinho no 3-2, consumando a reviravolta dos leões.









