Eliminação do Benfica na Champions rende milhões aos dois rivais

Se falhar o apuramento para a Liga dos Campeões, não só o Benfica perde uma receita mínima garantida de 36,3 milhões de euros, como também garante um encaixe extra para Sporting e FC Porto de 2,5 milhões, a dividir pelos dois rivais de modo diferente.As águias disputam esta quarta-feira (20h00), na Luz, a 1ª mão do play-off de acesso à Champions frente ao PSV, com o segundo jogo agendado para Eindhoven na próxima terça-feira, dia 24. Em caso de eliminação aos pés da equipa holandesa, os encarnados falham um dos objetivos desportivos fixados para a época - recuperar o prestígio europeu com uma boa participação na principal prova da UEFA - e comprometem o equilíbrio financeiro. Esse teria de ser alcançado exclusivamente com a venda de jogadores, o que iria reduzir a qualidade do plantel (ver pormenores).