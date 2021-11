Empate do FC Porto na Champions castiga dragões

Um empate amargo. Tal como no Dragão, o FC Porto voltou a dominar o Milan e a esbanjar oportunidades, com o golo a chegar apenas pelo pé direito de Díaz. Só que, desta vez, não chegou. Uma sequência de azares resultou num autogolo de Mbemba e numa igualdade que dá a ideia de prejuízo: de pontos e dinheiro. A vitória daria 2,8 milhões, assim só vêm 930 mil euros na mala.





Entrada espantosa do FC Porto em campo e, logo aos 6’, recuperação alta do médio sérvio, que encontra Luis Díaz isolado. E já se sabe que Díaz é ‘Lucho’. Domínio imperfeito, embora logo compensado por finalização eficaz. 0-1 em San Siro.





Após o intervalo, a turma de Pioli até parecia mais afoita, só que foram de novo os dragões a ameaçar. Livre de Sérgio Oliveira, Pepe ganha a primeira bola e Evanilson atirou a segunda à barra. E quem não marca...





Sofre, pois claro. E num lance de bola parada. Livre do Milan contra a barreira e uma sobra para Giroud, que remata para defesa de Diogo Costa. A segunda recarga foi de Kalulu, que conta com o desvio de Mbemba para o autogolo do 1-1. Os italianos animaram-se, mas Pepe dominou a reação. A melhor oportunidade até seria de Taremi. Último desperdício de um dragão que foi rico e esbanjador - no final, o empate é prejuízo.O FC Porto tem uma entrada incrível em campo. A pressão alta voltou a deixar os italianos atarantados e os oito remates - contra apenas dois - espelham o domínio. Foi pena um só golo de Luis ‘Lucho’ Díaz.O desperdício do jogo do Dragão não teve efeitos práticos, mas, desta vez, pagou-se caro. Grujic, Evanilson e Taremi tiveram oportunidades de ouro para matar o Milan, que lá fez o primeiro ponto na prova.Golo bem invalidado por fora de jogo ao Milan, já com 1-1 no resultado. De resto, poucas decisões difíceis para o árbitro francês. Tomori, amarelado, arriscou o segundo num lance com Díaz.Pressão alta do FC Porto, com Grujic a roubar a bola a Bennacer e a encontrar Luis Díaz isolado na área. O colombiano até começa por dominar mal, mas acaba por atirar para o fundo da baliza.Livre de Sérgio Oliveira para Pepe, que ganha a bola nas alturas e assiste Evanilson. Na cara do golo, o avançado brasileiro cabeceia com demasiada força e a bola acaba por embater na barra.Bennacer bate um livre contra a barreira e a bola sobra para Giroud, que remata para defesa de Diogo Costa. Kalulu aproveita a sobra e Mbemba, quase em cima da linha, desvia para o autogolo.O Liverpool assegurou esta quarta-feira o primeiro lugar do grupo, antes de receber o FC Porto, que já sabe que uma vitória na última jornada, na receção ao Atl. Madrid, é suficiente para o apuramento. Para já, tudo em aberto: são três candidatos ao segundo posto.Fantástica intervenção aos 33’, a remate de Giroud. Não é culpado, mas podia ter feito algo mais.Ao intervalo, já tinha corrido 9 km. Pêndulo na ala, passou o teste de San Siro.Infeliz no autogolo, ficou algo afetado nos momentos seguintes. Importante, porém, nos descontos.Centralão. Segunda parte incrível do veterano, a dominar pelos ares a procura por Giroud e depois Zlatan.Tecnicamente, já se sabe que tem defeitos. Mas faz um jogo positivo, incluindo com cruzamentos perigosos.Bolas paradas venenosas, ia dando golos a Grujic e Evanilson.Comprometimento total. Estava previsto ser suplente e, ao ser chamado a titular... encheu o campo. Fez a assistência para o golo, inúmeros cortes e esteve perto de marcar por três vezes.Incansável nas recuperações, mas também com perdas de bola, demorou a soltar a bola aqui e ali.Luis é ‘Lucho’. Mais um golo e mais umas arrancadas que devem deixar os tubarões europeus a salivar.Com menos fulgor do que o habitual, desperdiçou uma oportunidade aos 71’.Tem participação no 0-1 e atirou o 0-2 à barra, aos 55’. Toques de classe em tabelas com colegas.Arte na posse, faltou o remate perto do fim.Não conseguiu fazer a diferença.Refresco.Ganhou um par de bolas aéreas.Sem influência."Fizemos um jogo à altura dos pergaminhos do FC Porto. Tínhamos a lição bem estudada, sabíamos que eles podiam alterar alguns jogadores em comparação com a equipa que defrontámos no Dragão, mas no geral estivemos muitíssimo bem", disse Sérgio Conceição no final da partida desta quarta-feira. Que depois detalhou: "Sabíamos quem tínhamos de bloquear desde trás, não deixámos que os dois médios pegassem no jogo. Sabíamos da qualidade que tinham nas alas, fomos ousados, marcámos o golo e ainda criámos mais duas ou três ocasiões."Acrescentou a seguir: "Sofremos um autogolo, mas nunca baixámos os braços. Infelizmente, não ganhámos. Mais um excelente jogo nosso na Liga dos Campeões. Não estou satisfeito. Não gosto de vitórias morais. Defrontámos uma grande equipa, que tem jogadores ao nível dos melhores do Mundo." A finalizar, Sérgio Conceição virou a agulha para a Liga doméstica. "Agora vamos já pensar nas competições internas, que são muito importantes para nós."