Bomba no mercado. O Al Hilal de Jorge Jesus oferece 300 milhões de euros ao PSG para ter Mbappé. Para convencer o jogador, os árabes acenam com 700 milhões (salário, prémios e direitos de imagem), quase dois milhões de euros por dia.



O avançado francês, que está afastado do grupo principal, terá agora de ser convencido pelos árabes, já que o PSG não se opõe à saída pelos números oferecidos.









