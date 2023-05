Estádio da Luz corre o risco de ser interditado devido a ação de seguranças

A confusão nos instantes finais do jogo entre Benfica e Sp. Braga poderá acabar com o Estádio da Luz interditado. Será inevitável o Conselho de Disciplina abrir um processo disciplinar para apurar o que se passou, correndo o Benfica o sério risco de ser acusado de violar o artigo 118 do Regulamento de Disciplina da Liga, que prevê a inobservância qualificada de outros deveres, punida com interdição do estádio entre um e três jogos e multa de 5100 a 25 500 euros.A confusão instalou-se aos 90+8’. Fernando Ferreira, treinador de guarda-redes do Benfica, agarrou uma bola que saíra das quatro linhas e foi para o banco. Bruma não gostou e chutou um cone na sua direção. Seguranças das águias intervieram de imediato e será essa ação a ser escrutinada, até porque alguns elementos foram identificados pela PSP.