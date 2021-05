Estádio do Dragão pode receber 16.500 adeptos na final da Liga dos Campeões

A UEFA anunciou esta terça-feira que as autoridades portuguesas aprovaram a presença de 16.500 adeptos ou uma capacidade de 33% do Estádio do Dragão, na final da Liga dos Campeões, marcada para 29 de maio.Cada clube finalista terá direito a 6 mil bilhetes. Serão ainda disponibilizados, a partir das 14h00 desta terça-feira, 1700 ingressos para os adeptos no geral.O Porto vai acolher pela primeira vez uma final de uma competição europeia de clubes, com o encontro 100% inglês entre Manchester City e Chelsea.Os adeptos estrangeiros que viajem até à cidade invicta para assistir à final de futebol vão ficar menos de 24 horas em Portugal e serão todos testados à Covid-19.