"Este clube tem de ser um crónico candidato a vencer tudo", diz Frederico Varandas sobre o Sporting

"A nossa missão não é apenas ser campeão. Este clube tem de ser um crónico candidato a vencer tudo, não só nas modalidades, mas também no futebol. É por isso que trabalhamos, para que nunca mais passem gerações de 18 anos sem vencer", disse este sábado Frederico Varandas, à margem da entrega dos emblemas de 25 anos de sócio, que decorreu no Pavilhão João Rocha.O presidente do Sporting apelou aos adeptos para ajudarem a criar o clima de "estabilidade" fundamental para o clube chegar ao título: "Muitos adeptos já me abraçaram e disseram-me: ‘Presidente, este ano vamos ser campeões, temos de ser!’ Também tenho esse sonho. Fiz parte de uma geração que esteve 18 anos sem vencer. Depois conseguimos dois títulos e voltámos a entrar noutro ciclo de 18 anos."Varandas não tem dúvidas de que a sua direção está a trabalhar para acabar com isso. "Começámos a trabalhar nas fundações. Depois vem o chão, as paredes e, por fim, o tecto", disse."Os sócios também têm uma missão: cuidar e zelar pelo Sporting. Temos de ser um clube mais eficiente, competitivo e forte, não só nos relvados, nos ringues ou quadras, mas também nas vendas, merchandising e na marca Sporting. Por isso, é preciso estabilidade", acrescentou Varandas.