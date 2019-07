Bruno Fernandes vale por quatro para Frederico Varandas

Frederico Varandas está disposto a vender Wendel, Raphinha, Acuña e Bas Dost, caso Bruno Fernandes fique no Sporting, apurou o Correio da Manhã.

O plano B orquestrado pelo presidente leonino está em curso. Se não aparecer uma proposta oficial para Bruno Fernandes a rondar os 70 milhões de euros, os leões ficam com o médio mais goleador de sempre da Europa.

O CM sabe que Varandas pretende encaixar um valor a rondar os 100 milhões de euros pelas vendas de Acuña, Bas Dost, Wendel e Raphinha. No entanto, além do encaixe financeiro, a SAD poupa também nos salários, nomeadamente nos casos do argentino e do avançado holandês, que é o mais bem pago do plantel, com três milhões de euros líquidos por ano.

Para reter Bruno Fernandes, o líder leonino poderá vender apenas dois jogadores, prevendo encaixar uma verba na ordem dos 40 a 50 milhões de euros.



Certo é que a proposta do Manchester United por Bruno Fernandes ainda não chegou, mas, sabe o CM, quando entrar em Alvalade será abaixo do valor pretendido por Varandas.



Até lá, o Sporting continua a trabalhar e ainda esta quinta-feira viajou para a Bélgica, onde esta sexta-feira, pelas 19h30 (Sport TV2) vai defrontar o Club Brugge, em jogo de preparação.



Battaglia nega saída

Battaglia negou esta quinta-feira que esteja a negociar a "saída do Sporting".



"A única coisa que estou à procura é de chegar à minha máxima condição física", escreveu o médio nas redes sociais.