"Vai ser um jogo extremamente difícil. Acho mesmo que é um dos mais difíceis a jogar fora de casa pelo FC Porto". É com este respeito que Sérgio Conceição, treinador dos dragões, encara o embate deste sábado da sua equipa, em Portimão. Uma partida marcada para as 18h00 e que antecede o Sporting-V. Guimarães, que tem início marcado para as 20h30. O técnico tem, por isso, a noção exata do que representa ganhar para manter a pressão sobre o primeiro classificado da Liga, apesar de este ter uma vantagem de dez pontos."Temos de fazer o nosso trabalho. Ganhar o nosso jogo, antes ou depois. Aquilo que é a pressão dos adversários não me diz respeito. Não sei e não me cabe a mim responder a isso, mas sim ao treinador e ao grupo de trabalho que está do outro lado", avançou Conceição quando interrogado sobre a questão. Que logo desvalorizou. "Já tive situações aqui em que em vantagem ou igualdade pontual, jogámos antes e depois e não foi, por causa disso, um fator importante no desempenho da equipa".