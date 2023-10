Bas Dost, através de uma mensagem partilhada pelo X (antigo Twitter) do seu clube, garante estar "bem", depois do enorme susto que pregou a todos ao cair inanimado no duelo com o AZ Alkmaar."Estou bem. A ajuda que recebi no relvado foi fantástica. Estou no hospital agora e sinto-me bem. Obrigado a todos pelo vosso apoio", disse o avançado, numa mensagem partilhada pelo NEC Nijmegen, que contava ainda com uma foto do ex-Sporting na cama de hospital a fazer o sinal de 'ok'.