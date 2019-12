“Estou confiante que vou ganhar”: Jorge Jesus determinado em alcançar topo mundial

"Estou confiante que vou ganhar. Se não tivéssemos confiança não vínhamos cá", disse Jorge Jesus ao, à chegada ao hotel em Doha, onde a equipa do Flamengo vai ficar instalada durante o Mundial de Clubes, no Qatar.Curtas palavras, após a longa viagem de 15 horas, entre o Rio de Janeiro e Doha. A comitiva entrou na unidade hoteleira às 12h30, com dezenas de adeptos do Flamengo no exterior e saiu quase de imediato, rumo ao Estádio Jassim Bin Hamad para assistir ao jogo que decidiu o adversário do Flamengo, nas meias-finais do mundial de clubes.Nessa partida, o Al-Hilal venceu o Espérance da Túnisia por 1-0, com um golo do veterano atacante francês Gomis e vai agora lutar com o Flamengo, por um lugar na final da competição.O jogo da próxima terça-feira (meia-final) marca o reencontro de Jorge Jesus com a sua ex-equipa. A partir deste domingo, o Flamengo começa a preparar o encontro e efetua o primeiro de dois treinos, à porta fechada, antes do duelo com a equipa saudita.Na outra meia-final, o Liverpool vai defrontar o Monterrey, do México, que venceu o Al-Sadd do Qatar por3-2."Não sei se o Al-Hilal tem muito de Jesus. O mais importante é que o conhecemos bem, tal como as suas táticas", disse André Carrillo, jogador do Al-Hilal. O extremo promete dar um abraço ao seu ex-técnico."Jesus não fez qualquer exigência e está com a cabeça no Mundial", esclareceu Marco Braz, ‘vice’ do Flamengo."Festejei o golo junto da comitiva do Flamengo, porque sou amigo e gosto muito do Jorge Jesus. Fico feliz por jogar contra ele", referiu Gomis, avançado que marcou o golo do Al-Hilal, na vitória frente ao Espérance, e depois dedicou-o ao técnico que estava na bancada a assistir ao jogo. Jesus devolveu a saudação acenando com a mão ao ex-pupilo.