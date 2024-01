Estrela da Liga inglesa nega envolvimento no caso em que Jeffrey Epstein está acusado de tráfico sexual

"o refúgio perfeito para o tráfico de mulheres jovens e meninas menores de idade para servidão sexual, abuso infantil e agressão sexual".









Leia também Príncipe André, Bill Clinton e Donald Trump na lista de nomes mencionados no caso Epstein Caso Epstein



Em 2005, a polícia da Florida deteve Jeffrey Epstein, suspeito de pagar a uma rapariga de 14 anos por sexo. Dezenas de outras menores de idade descreveram abusos idênticos, mas os procuradores permitiram que o magnata se declarasse culpado em 2008 de uma acusação que envolvia uma única vítima. O condenado cumpriu 13 meses num programa de liberdade de trabalho.



Quando mais pormenores e denúncias vieram a público, em julho de 2019, Jeffrey Epstein foi detido. Um mês depois, foi encontrado morto aos 66 anos na cela enquanto aguardava julgamento. A morte foi declarada como suícidio.

Já há algum tempo que isto circula nas redes sociais e eu não ia comentar porque é um absurdo. (...) Mas tendo em conta que sou um modelo para muita gente, gostaria de deixar absolutamente claro que nunca fiz parte do escândalo nem estive na ilha", esclareceu o futebolista inglês.Em 2005, a polícia da Florida deteve Jeffrey Epstein, suspeito de pagar a uma rapariga de 14 anos por sexo. Dezenas de outras menores de idade descreveram abusos idênticos, mas os procuradores permitiram que o magnata se declarasse culpado em 2008 de uma acusação que envolvia uma única vítima. O condenado cumpriu 13 meses num programa de liberdade de trabalho.Quando mais pormenores e denúncias vieram a público, em julho de 2019, Jeffrey Epstein foi detido. Um mês depois, foi encontrado morto aos 66 anos na cela enquanto aguardava julgamento. A morte foi declarada como suícidio.

Callum Hudson-Odoi, extremo dos ingleses do Nottingham Forest, negou estar envolvido no caso em que J effrey Epstein está acusado de tráfico sexual Anos após a morte do magnata norte-americano, o caso continua a gerar polémica e a revelar novos contornos. Esta quinta-feira, o jornal The New York Times divulgou alguns dos nomes mencionados no processo, entre os quais o Príncipe André de Inglaterra e os ex-presidentes dos Estados Unidos Bill Clinton e Donald Trump.O futebolista Callum Hudson-Odoi não é visado diretamente, mas surgiram rumores de que esteve na ilha privada de Jeffrey Epstein nas Virgin Islands, Estados Unidos. De acordo com o jornal The Independent, uma queixa do procurador-geral das Virgins Islands contra o magnata descreveu o local comoDiversas celebridades estiveram na ilha, mas Callum Hudson-Odoi explicou que "era uma criança na altura", através de uma publicação na rede social Instragram. "