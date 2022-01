Príncipe André pode escapar a processo por abuso sexual de menor

A última cartada do príncipe André, filho da rainha Isabel II de Inglaterra, contra a norte-americana Virginia Giuffre, que o acusa de abuso sexual quando ela era menor, foi jogada esta terça-feira em tribunal. Em causa está um acordo de confidencialidade assinado por Giuffre, que recebeu do magnata norte-americano Jeffrey Epstein cerca de 442 mil euros. Assinado em 2009, impedia que quaisquer pessoas envolvidas no escândalo de abusos sexuais do bilionário fossem processadas pela jovem.O monarca não é especificamente mencionado no pacto, mas alega que é extensível ao seu caso. Na audiência de esta terça-feira, os advogados do príncipe, de 61 anos, argumentaram que o acordo protege o duque de York e deve ser motivo para encerrar o processo contra ele. A decisão está nas mãos do juiz distrital de Nova Iorque, Lewis Kaplan, que analisou os argumentos dos dois lados e prometeu uma decisão para breve. Se o caso seguir para a frente deverá começar a ser julgado entre setembro e dezembro.Giuffre, que agora é uma advogada de 38 anos, diz que, aos 17, Epstein e a sua companheira Ghislaine Maxwell - condenada por tráfico sexual de menores na semana passada - a forçaram a fazer sexo com o príncipe André. Giuffre pede uma indemnização e exige que o monarca "responda pelo que lhe fez". "Os poderosos e os ricos não estão isentos de serem responsabilizados pelas suas ações", referiu Giuffre, que alega ter sido abusada pelo duque de York em três situações – na casa de Ghislaine Maxwell, em Londres, e nas casas do magnata em Nova Iorque e nas ilhas Virgens Americanas. O monarca tem negado sempre.O pacto divulgado pelo Tribunal de Manhattan refere que "qualquer pessoa ou entidade que possa ser incluída como potencial réu em todos os processos de Virginia Roberts" é libertada de responsabilização.A socialite britânica Ghislaine Maxwell, de 60 anos, foi considerada culpada por um júri de Nova Iorque, a 29 de dezembro, por cinco dos seis crimes de que era acusada, entre eles o mais grave: tráfico sexual de menores. A condenação pode atingir os 65 anos de cadeia. A decisão caberá à juíza Alison Nathan, ex-conselheira de Obama.O bilionário Jeffrey Epstein, de 66 anos, morreu na cadeia em 2019 enquanto aguardava julgamento por abuso sexual de centenas de menores. Já tinha sido condenado em 2008 por abusar de uma adolescente. A sua morte foi considerada como suicídio, mas correram rumores de que teria sido morto porque conhecia segredos de homens poderosos.