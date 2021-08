Príncipe André alvo de queixa de abuso sexual por vítima da rede de prostituição de menores no caso Epstein

Uma das vítimas da rede de prostituição de menores do magnata norte-americano Jeffrey Epstein apresentou uma queixa contra o príncipe André, Duque de Iorque, acusando-o de abuso sexual.

Virginia Giuffre acusa o filho da rainha Isabel II de ter abusado sexualmente de si há cerca de duas décadas, quando tinha 18 anos. De acordo com a alegada vítima, o duque de Iorque terá forçado Virginia a ter relações sexuais contra sua vontade na casa em Londres de Ghislaine Maxwell, associada de longa data de Epstein.A ação civil acusa ainda o filho da rainha Isabel II de ter abusado de Giuffre na mansão de Epstein no Upper East Side de Manhattan, e em numa ilha particular que Epstein possuía nas Ilhas Virgens Americanas."Estou a responsabilizar o príncipe André pelo que fez comigo", disse Giuffre num comunicado. "Os poderosos e os ricos não estão isentos de serem responsabilizados pelos seus atos. Espero que outras vítimas vejam que é possível não viver em silêncio e medo, e recuperar a própria vida ao falarem e exigirem justiça", afirmou ainda.Recorde-se que o príncipe André disse à BBC em novembro de 2019 que não se lembrava de ter conhecido Giuffre e não poderia ter feito sexo com ela na casa de Maxwell porque ele tinha voltado para sua casa naquela noite depois de uma festa infantil.