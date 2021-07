Estrelas defendem presidente do Benfica e restantes arguidos. Conheça os advogados

revela-lhe o perfil dos advogados que defendem os quatro arguidos na Operação Cartão Vermelho, que tem Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, como principal rosto.Magalhães e Silva foi o advogado escolhido por Luís Filipe Vieira para o defender no processo em que é suspeito de desviar dinheiro da SAD encarnada para as suas contas. O advogado integra o Conselho Superior do Ministério Público, liderado pela procuradora-geral da República, Lucília Gago. Não é benfiquista, é um portista ferrenho e fez questão de o sublinhar, perante os jornalistas, no primeiro dia em que Vieira pernoitou na esquadra da PSP de Moscavide, em Lisboa. Discreto, simpático e conhecedor dos corredores do poder, Magalhães e Silva foi secretário de Estado da Justiça, em Macau, e daí trouxe muitos contactos e granjeou amizades. É um penalista conceituado, mas poderão ter sido as suas características pessoais que fizeram com que Vieira o fosse buscar - deixando para trás Raúl Soares Veiga, que o defende no processo Lex, e João Correia, que ao longo dos anos também acompanhou os assuntos pessoais do líder dos encarnados.Tiago Rodrigues Basto, sócio de Magalhães e Silva, é advogado com escritório na cidade do Porto. Defende neste processo o filho de Luís Filipe Vieira, Tiago Vieira, mas arguidos mediáticos é algo que conhece bem. Está por exemplo ao lado de Rui Moreira no processo que agora vai chegar a julgamento, tal como sempre defendeu Armando Vara, desde os casos da Face Oculta até à Operação Marquês. Tiago Rodrigues Basto é ainda o advogado de Paulo Gonçalves no caso E-Toupeira - ex-braço-direito de Vieira - e foi por exemplo o advogado dos jogadores do Sporting que rescindiram contrato com o clube, aquando da invasão à academia, ainda no tempo de Bruno de Carvalho. Sportinguista de coração, tem ainda o futuro de outros clientes famosos, do mundo de futebol, nas suas mãos. Exemplo disso é o caso de Hermínio Loureiro, que foi presidente da Liga de Clubes, e hoje responde por crimes alegadamente cometidos enquanto autarca de Oliveira de Azeméis.