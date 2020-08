"Eu estou é a caminho do Algarve": Ricardo Quaresma desmente ida para o Boavista

O

precisa de um GPS.

Escreveram que eu estou a caminho do Boavista mas eu estou é a caminho do Algarve para uns dias de férias com a família.

Para a próxima não se esquecam de me perguntar se é verdade antes de publicarem. Não têm necessidade é de andar a enganar os adeptos", escreveu no Instagram.

