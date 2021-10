Evanilson marcou esta sexta-feira o golo do triunfo do FC Porto sobre o Salgueiros, por 1-0, em jogo de preparação (no Olival), e deu mais um passo de afirmação como titular na equipa de Sérgio Conceição.O avançado brasileiro já ultrapassou mesmo Toni Martínez, surgindo agora como a primeira opção para jogar ao lado de Taremi. E até já foi assim no jogo com o P. Ferreira (2-1).