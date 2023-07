É uma das mais famosas coach do mundo do futebol. De ilustre desconhecida passou para as luzes da ribalta, quando Éder lhe dedicou o golo que deu a Portugal o título de Campeão Europeu, em 2016. Hoje, Susana Torres ganha milhões com cursos de Alta Performance que custam uma fortuna. Pelo seu curriculum passaram nomes sonantes do mundo do desporto, muitos deles agora visados durante as sessões que realiza online com clientes anónimos.