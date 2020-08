Benfica disposto a igualar salário oferecido por outros clubes a Cavani

O Benfica está disposto a igualar o salário oferecido por outros clubes a Cavani, mas só se este aceitar diluir o pagamento por seis anos.Ao que oapurou, a proposta encarnada prevê três épocas de contrato até 2023, como pretende o avançado uruguaio, mas a totalidade do vencimento seria paga até 2026.À data desta segunda-feira, os encarnados enfrentavam a concorrência de outros três clubes pelo dianteiro: Real Madrid, Atl. Madrid e Roma. Cavani tinha uma reunião prevista, em Barcelona, com o seu irmão e empresário e o advogado que o representa para analisar as propostas em carteira.