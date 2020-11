Anoche en Paraná, Entre Ríos. Qué querés que te diga... pic.twitter.com/Q19OCyOxSc — Diario Olé (@DiarioOle) November 29, 2020

Uma fã da lenda do futebol Diego Maradona partilhou nas redes sociais um vídeo captado nos céus da Argentina. Natali Rios, de 26 anos, estava a ver um documentário sobre Maradona quando viu, afirma, a silhueta da lenda.Nas imagens, a lua ilumina as nuvens formando uma espécie de silhueta que, quando comparada com uma fotografia de Maradona em campo, parece ser a silhueta do 'Deus' do futebol.O vídeo foi filmado no Paraná, Argentina, no dia 28 de novembro, três dias depois da morte de Diego Maradona.