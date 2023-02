FC Barcelona em risco de descer de divisão por alegada corrupção desportiva

José María Enríquez Nogueira

Algumas das sanções que podem vir a ser aplicadas são a despromoção, expulsão temporária ou definitiva do futebol mundial e, as pessoas envolvidas nos pagamentos, podem sofrer penas de prisão, inicialmente, entre seis meses a quatro anos, de acordo com o jornal espanhol El Mundo.



Tanto a empresa de Nogueira, como o FC Barcelona podem ter de pagar multas tendo em conta os valores obtidos com estas transações.

O FC Barcelona pode estar prestes a descer de divisão depois de ter sido noticiado que o clube catalão pagou 1,4 milhões de euros a uma empresa que pertencia ao ex-vice presidente do comité técnico de árbitros da federação de futebol espanhola