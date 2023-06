Os juízes que condenaram Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, e Diogo Faria, também funcionário dos azuis-e-brancos, não tiveram dúvidas de que os arguidos divulgaram e manipularam os emails do Benfica para justificar os maus resultados do FC Porto e associar o clube a supostas práticas de corrupção.









