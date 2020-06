FC Porto caça com Paços com golo de Mbemba

O FC Porto não perdeu a oportunidade de aumentar para seis pontos a vantagem sobre o Benfica ao bater o P. Ferreira, por 1-0. Com os goleadores apagados, o dragão foi à caça com o central Mbemba.



O resultado foi bem melhor do que a exibição. A equipa de Sérgio Conceição continua longe do bom futebol que já praticou. No fundo, à semelhança do rival Benfica, que ontem voltou a claudicar, desta feita frente ao Marítimo. Quem não desperdiçou a oportunidade de disparar para o título foi Sérgio Conceição. Apresentou uma equipa com três alterações. Sérgio Oliveira ficou de fora por castigo e entrou Uribe. Danilo e Manafá também voltaram ao onze.





E o Dragão não precisou de muito tempo para se colocar em vantagem. Na sequência de um canto, o guarda-redes Ricardo Ribeiro afastou a bola para os pés de Mbemba e, aquele que é um dos mal-amados do plantel portista, fez o 1-0. Veio a tranquilidade e com ela a passividade na gestão do resultado.Na etapa complementar, o adormecimento portista podia ter custos pesados. Valeram duas grandes defesas de Marchesín, a remate de Luiz Carlos e a uma bomba de Jorge Silva. Luís Díaz entrou e desperdiçou um golo fácil. Um triunfo justo, mas com alguns sustos.Marchesín – Duas defesas complicadas a remates de Hélder Ferreira e Luiz Carlos. Perto do fim o momento da noite: grande estirada a remate de Jorge Silva. Decisivo.Mbemba - O central marcou o golo que dá seis pontos de vantagem ao FC Porto. Importante no ataque e seguro a defender. No segundo tempo não falhou.Manafá – Boas descidas pelo flanco com alguns cruzamentos perigosos. Desconcentrou-se após o descanso.Pepe – Alguns desposicionamentos. Subiu vários patamares no segundo tempo quando varreu o que tinha para varrer. Importante para manter a solidez defensiva.Telles – Sentiu dificuldades no segundo tempo. Terminou em défice físico.Danilo – Regresso à titularidade com muita disponibilidade física e pouco mais.Uribe – Tentou ser o elo de ligação entre a defesa e o ataque. Não esteve mal, mas também não se destacou.Otávio – Levou um raspanete de Conceição no final do primeiro tempo. Menos interventivo do que o costume, saiu descontente... com a exibição.Corona – Parece estar a atravessar um momento menos positivo.Marega – Esteve alheado do jogo, depois da grande exibição frente ao Boavista.Soares – Lutou muito na frente. Várias vezes descaiu para as laterais, mas as coisas não lhe correram bem e acabou por ser o primeiro a sair.Luis Díaz – Falhou de forma incrível o 2-0.Loum – Para refrescar.Fábio Vieira – Pouco tempo.Vitinha – Boa transição.

ANÁLISE

Mbemba... goleador

É um dos mal-amados do plantel, mas ontem revelou-se decisivo ao marcar um golo madrugador que deu tranquilidade à equipa. Fez o quarto golo nesta época, depois de ter marcado frente ao Coimbrões (Taça), V. Setúbal e Rio Ave (Liga).



Falta de intensidade

A equipa de Sérgio Conceição continua a revelar grande falta de intensidade. Confundiu a tranquilidade do golo com uma enorme passividade e passou por momentos de dificuldade. Foi um triunfo justo, mas sem brilho e com poucas ocasiões de golo.



Dois lances duvidosos

Dois lances da partida foram suscetíveis de criar dúvidas por mão na bola dentro da área. Primeiro foi Pepe e depois Manafá. Em ambos os casos, o vídeo-árbitro mandou jogar. O juiz Luís Godinho esteve igualmente bem no capítulo disciplinar.