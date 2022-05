O FC Porto mantém debaixo de olho a possibilidade de poder voltar a contar com Alex Telles. O lateral-esquerdo de 29 anos é dado em Inglaterra como jogador dispensável pelo Manchester United, tendo em conta a revolução que se anuncia no clube inglês com a chegada do técnico holandês Erik Ten Hag. A defesa deverá ser um dos setores mais atingidos e o internacional brasileiro parece ter os dias contados no ‘red devils’, apesar de ter contrato válido por mais duas temporadas (até 2024).









