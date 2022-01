FC Porto tenta cimentar liderança da I Liga e pressionar rivais lisboetas

O FC Porto procura consolidar a liderança da I Liga de futebol, ao receber no domingo o Marítimo, em jogo da 20.ª jornada, e colocar sob maior pressão os perseguidores Sporting e Benfica, que apenas jogam na quarta-feira.

Os rivais lisboetas defrontam-se no sábado, na final da Taça da Liga, prova em que o FC Porto ficou de fora da 'final four', e só vão entrar em campo três dias depois dos 'dragões' -- única equipa invicta no campeonato -, com o campeão nacional a visitar o Belenenses SAD e as 'águias' a receberem o Gil Vicente.

Em dia de eleições legislativas, a equipa treinada por Sérgio Conceição, que tem seis pontos de vantagem sobre o Sporting e nove sobre o Benfica, tentará aumentar as distâncias para o segundo e terceiro classificados, frente ao tranquilo nono, e manter o percurso 100% vitorioso em casa.

O Marítimo foi, a par do Sporting, uma das equipas que conseguiu travar a marcha triunfal do FC Porto, ao empatar 1-1 no Funchal, na primeira volta, mas jogará agora num estádio do qual saiu derrotado em 38 dos 41 encontros disputados para o campeonato, apesar de a última visita, na época passada, ter terminado com a vitória dos insulares, por 3-2.

O extremo Luis Díaz foi o autor do golo do FC Porto na Madeira, mas o segundo melhor marcador da I Liga, com 14 golos, está indisponível, em representação da Colômbia, tal como o compatriota Uribe (ainda suspenso) e o avançado Taremi, terceiro 'artilheiro' da competição, com 11, na seleção do Irão.

O Sporting também está privado de um jogador muito influente, o 'capitão' Sebastián Coates, que está suspenso e também ao serviço do Uruguai, mas o campeão nacional é claro favorito frente ao Belenenses SAD, último classificado, com apenas dois triunfos em 19 partidas.

A equipa treinada por Ruben Amorim também está a atravessar um período difícil na I Liga, tendo perdido dois dos três últimos jogos, no estádio do Santa Clara (3-2) e na receção ao Sporting de Braga (2-1), que a deixou longe da liderança e com o Benfica à distância de três pontos.

O 'efeito' Taça da Liga -- positivo ou negativo - pode ter reflexos no jogo seguinte e o dos 'encarnados' parece encerrar mais dificuldades, apesar de ser disputado no seu estádio, uma vez que vai defrontar o quinto classificado, cujo estatuto de equipa sensação a leva a lutar pelos postos europeus.

Tal como os outros candidatos ao título, o Benfica também se debate com várias ausências importantes: o avançado Darwin Núñez, melhor marcador do campeonato, com 15 golos, e o defesa Otamendi, em representação de Uruguai e Argentina, respetivamente, bem como o extremo Rafa, na sequência de um teste com resultado positivo ao coronavírus.

O trajeto do Gil Vicente na condição de visitante também deve preocupar o treinador Nélson Veríssimo, pois os gilistas perderam apenas uma partida fora de casa, na quarta jornada (1-0, na visita ao Santa Clara), além de se terem imposto na última deslocação ao Estádio da Luz, na época passada, por 2-1.

Confortavelmente instalado no quarto lugar, a nove pontos do Benfica e com cinco de vantagem sobre o Gil Vicente, o Sporting de Braga tenta capitalizar no domingo o efeito psicológico do triunfo em Alvalade ao receber o Moreirense, 16.º e antepenúltimo posicionado.

O Vitória de Guimarães, sexto colocado, a três pontos da equipa de Barcelos, defronta o Vizela na expectativa de aproveitar uma eventual derrota dos gilistas para os igualar no último posto europeu, ao qual estarão atentos também Estoril Praia (sétimo) e Portimonense (oitavo), que recebem Paços de Ferreira e Tondela, respetivamente.

Programa da 20.ª jornada:

- Domingo, 30 jan:

Portimonense -- Tondela, 15:30

Vizela -- Vitória Guimarães, 15:30

Sporting de Braga - Moreirense, 18:00

FC Porto -- Marítimo, 20:30

- Segunda-feira, 31 jan:

Estoril Praia -- Paços de Ferreira, 19:00

Famalicão -- Arouca, 21:15

- Terça-feira, 01 fev:

Santa Clara -- Boavista, 19:15 locais (20:15, horas de Lisboa)

- Quarta-feira, 02 fev:

Benfica -- Gil Vicente, 19:00

Belenenses SAD -- Sporting, 20:45