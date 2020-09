FC Porto vende Fábio Silva ao Wolverhampton por 40 milhões de euros

É oficial: Fábio Silva é reforço do Wolverhampton até 2025. O avançado foi oficializado pelo emblema inglês, este sábado, confirmando-se a notícia adiantada em primeira mão por Record.



A venda também já foi oficializada pelo FC Porto à CMVM, numa nota na qual é confirmada também a verba adiantada pelo nosso jornal: 40 milhões de euros.Do lado do Wolverhampton, Jeff Shi, presidente, considerou Fábio Silva a "contratação perfeita no momento certo". O emblema inglês deposita muita esperança no avançado e fez questão de elencar as grandes qualidades do jogador num extenso artigo publicado no seu site oficial.Em atualização