O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu instaurar um processo disciplinar ao treinador Miguel Afonso, acusado de assédio pelas jogadoras da equipa feminina do Rio Ave.O órgão da FPF determinou a suspensão preventiva não automática do treinador pelo prazo máximo previsto no regulamento e declarou como de natureza urgente este processo disciplinar.O treinador foi também suspenso pelo Famalicão, clube que dirigia esta época.