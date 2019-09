Fernando deixa ginásio e faz "readaptação" no relvado de Alcochete

O futebolista brasileiro Fernando, reforço do Sporting por empréstimo do Shakthar Donetsk no último dia do mercado, iniciou esta terça-feira a "readaptação ao esforço" no relvado da Academia de Alcochete.O avançado, de 20 anos, tem efetuado nos últimos dias apenas trabalho de ginásio, onde esteve a efetuar correção "de desequilíbrios musculares detetados pela unidade de performance" do clube.Fora das opções do treinador Leonel Pontes estão ainda Jovane Cabral, que fez tratamento e trabalho específico no relvado, e Stefan Ristovski, nas mesmas condições, mas realizando também trabalho de ginásio.Leonel Pontes, que na última semana substituiu o holandês Marcel Keizer, decidiu esta terça-feira prescindir de alguns jogadores, além dos que estão nas seleções nacionais, face à elevada carga na segunda-feira e ao calendário que se avizinha.Em contrapartida, os reforços Jesé Rodríguez e Yannick Bolasie, assim como Battaglia, após quase um ano de recuperação a uma lesão grave, fizeram trabalho específico, com o objetivo de se aproximarem fisicamente dos níveis do restante plantel.Os 'leões', que visitam no domingo o Boavista (20h00), em jogo da quinta jornada da I Liga, voltam a treinar na quarta-feira, às 10h30.