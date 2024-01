Fernando Santos tem novo clube após ter deixado seleção da Polónia

O Besiktas anunciou este domingo a contratação de Fernando Santos. O treinador português, ex-selecionador nacional, estava livre no mercado desde que tinha deixado a seleção da Polónia.



O técnico não orientava um clube desde 2010, quando esteve à frente dos gregos do PAOK. Desde então, foi o selecionador de três países, Grécia, Portugal e Polónia.



Como selecionador, apenas conquistou troféus com Portugal. Um Campeonato da Europa em 2016 e uma Liga das Nações em 2018.



A passagem pela Polónia durou poucos meses e apenas seis jogos, nos quais somou três vitórias e três derrotas.



O longo currículo como treinador de clubes conta com passagens pelos três grandes portugueses, além de três experiências na Grécia: no AEK, Panathinaikos e PAOK.



Em Portugal só conquistou títulos pelo FC Porto: uma Liga portuguesa, duas Taças de Portugal e uma Supertaça Candido de Oliveira.



O único troféu conseguido, em clubes, além-fronteiras, foi uma Taça da Grécia, no primeiro ano que esteve ao serviço do AEK.





Kulübümüzden Bilgilendirme



Futbol A Takimimizin Teknik Direktörlügüne Portekizli Sayin Fernando Santos getirilmistir.



Kendisine yeni evine hos geldin diyoruz...



Fernando Santos'un yardimciliklarini;

Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando,… pic.twitter.com/TUIZxACr3E — Besiktas JK (@Besiktas) January 7, 2024





