FIFA analisa decisão sobre suspensão do jogo Brasil-Argentina

Os relatórios preliminares dos acontecimentos que levaram à suspensão do Brasil-Argentina, após cinco minutos de jogo, já chegaram à FIFA. O organismo que superintende o futebol mundial fez esta segunda-feira saber que as informações “serão analisadas pelos órgãos disciplinares competentes e uma decisão será tomada oportunamente”.





O caso está na ordem do dia. Elementos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), acompanhados por agentes da polícia, invadiram o relvado do jogo Brasil-Argentina, em São Paulo (fase de qualificação para o Mundial), alegando que quatro futebolistas argentinos (Martínez, Buendía, Lo Celso e Romero, todos residentes em Inglaterra) não respeitaram as regras do combate à pandemia de Covid-19 já depois de terem sido avisados que deveriam ficar de quarentena no hotel, de acordo com o protocolo .