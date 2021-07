Figuras de topo nas bocas do mundo por razões para lá do futebol

O futebol tem sido rico em polémicas nas últimas décadas e a relação entre figuras de topo e os tribunais é, por vezes, estreita. Na memória estão casos que envolvem um iate, ‘fruta’ ou fugas para Angola.Vale e Azevedo, antigo presidente do Benfica, foi detido em 2001.Estava em causa a transferência do guarda-redes russo Ovchinnikov, em que o antigo advogado se apropriou de 650 mil euros, usados para a compra do iate ‘Lucky Me’. Em 2002 foi condenado a quatro anos e meio de prisão, em 2006 apanhou mais sete anos. Voltou a ser condenado noutros processos e fugiu para Londres.