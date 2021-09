Filho de Eliseu segue as pisadas do pai no Málaga

Guilherme Santos, filho de Eliseu, antigo internacional português, assinou contrato com o Málaga, segundo divulgou o próprio jovem de 16 anos, através do Twitter.

"Começa uma nova etapa na minha vida, desta vez longe da família, mas com uma vontade muito grande. É um orgulho enorme poder vestir esta camisola e estar neste clube. Espero poder crescer como jogador e como pessoa. Obrigado por confiarem em mim", escreveu o atleta, centrocampista, que, embora numa posição diferente, segue as pisadas do pai, lateral esquerdo que passou seis temporadas no clube espanhol e que fez questão de estar presente na assinatura de contrato do filho.

Eliseu, de 37 anos, nascido em Angra do Heroísmo, nos Açores, está retirado das competições desde 2017/18. O esquerdino brilhou em vários clubes, com destaque para Málaga, onde até é o melhor marcador do clube na Liga dos Campeões, e Benfica. Em 29 internacionalizações, marcou um golo. Foi campeão europeu em 2016.