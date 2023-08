"Foram excecionais": Marcelo elogia feito inédito das portuguesas no Mundial de futebol

A jogadoras da seleção portuguesa de futebol feminino foram recebidas, esta quinta-feira, pelo Presidente da República, no Palácio de Belém.Em discurso improvado, Dolores Silva, capitã da seleção, pediu: "Continuem a acreditar em nós. Um dia vamos tornar o impossível, possível".Marcelo Rebelo de Sousa assinalou todo o esforço e garra da equipa. "Vocês fizeram tudo. A vossa qualidade foi superior às outras três equipas"."Começou com a vossa presença na Nova zelândia, a vossa vitória no próximo campeonato da europa", frisou o chefe de estado em alusão ao futuro.No final do discurso, Marcelo, quis deixar um agradecimento "às melhores"."Obrigada em nome de milhões de portugueses, mas principalmente em nome de todas as portuguesas", concluiu.