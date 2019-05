Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Equipa e adeptos do FC Porto fazem homenagem a Iker Casillas antes da partida no Dragão

Guarda-redes da equipa dos dragões sofreu um enfarte do miocárdio esta quarta-feira.

A equipa e os adeptos do FC Porto fizeram este sábado uma homenagem a Iker Casillas, antes da partida frente aos Aves, no Dragão.



O guarda-redes dos dragões sofreu esta quarta-feira um enfarte do miocárdio, mas a sua saúde encontra-se estável, de acordo com informação avançada pelo mesmo (no próprio dia).



Uma imagem em tamanho 'gigante' do rosto de Casillas esteve sobre a claque em forma de homenagem e houve outros adeptos que escreveram " Estamos contigo (Casillas)", em cartazes.



Por outro lado, o onze inicial levou também uma faixa azul para campo. "Força Iker!", pode ler-se.