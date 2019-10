FPF castiga 'batoteiros' e suspende quatro arguidos do processo Jogo Duplo

Abel Silva, campeão mundial de sub-20 em 1989, e outros três arguidos do processo Jogo Duplo foram esta segunda-feira suspensos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Esta é a primeira vez que o órgão de justiça desportiva sanciona pessoas ligadas ao desporto por viciação de resultados.O ex-jogador, que à data dos ilícitos (2015/16) era dirigente do 1º de Dezembro, foi condenado a 6 anos e 3 meses de suspensão e a pagar 1785 euros. Em causa está o aliciamento de jogadores para que interferissem nos resultados das competições desportivas.O CD puniu também Gustavo Oliveira, empresário de futebol, com uma sanção de 6 anos e 9 meses e uma multa de 1887 euros. Já os futebolistas João Rodrigues [conhecido por João Carela], atualmente ao serviço do S. João Ver (distrital de Aveiro), e Hugo Guedes [Moedas], do Folgosa da Maia (distrital do Porto), foram punidos com 3 anos e 6 meses por corrupção ou coação, e apostas desportivas.João Rodrigues foi ainda condenado a uma suspensão de 16 jogos e Hugo Guedes de 8, ficando ambos obrigados a pagar uma multa de 1199 euros, cada um.