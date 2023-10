“Não tenho orgulho no meu comportamento.” É assim que Francisco J. Marques se pronuncia sobre o caso de violência doméstica onde está acusado por dois crimes pelo DIAP do Porto.Num longo ‘post’ de esclarecimento, o diretor de comunicação do FC Porto admite os insultos que dirigiu à ex-companheira que constam do processo, reconhece arrependimento, mas justifica que o fez “depois de ser provocado”.