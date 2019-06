Francisco J. Marques: "Fui condenado por dizer a verdade"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu nas redes sociais à condenação de que foi alvo, juntamente com o FC Porto, no âmbito do processo de divulgação dos emails do Benfica.



"Os e-mails divulgados são genuínos, documentando efectiva correspondência trocada entre os respectivos remetentes e destinatários nos dias e horas neles consignados, com o exacto teor neles plasmado.'" Fui condenado por dizer a verdade. Vou esperar que a justiça volte a ser cega", escreveu no Twitter.

