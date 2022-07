Franco Israel foi oficializado como reforço do Sporting até 2027, um feito que o deixa "muito feliz". "É um dos maiores clubes de Portugal e estou ansioso por começar a treinar com os meus colegas e jogar", começou por dizer, em declarações aos meios do clube.



O jogador apontou o seu principal objetivo: "Vou dar tudo todos os dias para ganhar títulos".