Rúben Amorim deixa garantia: "É aqui que vou continuar"

"Não acredito que o jogo com o Benfica tenha impacto nos jogadores. O próximo jogo vai ter influência no onze contra o Benfica. Quem não estiver bem, não vai jogar." Foi este o alerta dado por Rúben Amorim, técnico do Sporting, no lançamento da partida deste domingo (18h00) em casa com o Tondela. Este encontro acontece antes do dérbi, que se realiza na sexta-feira, na Luz.O técnico quer, por isso, todos os jogadores concentrados frente à equipa beirã. "Basta um empate para estragar todo o bom momento. Temos uma posição para manter, basta ganhar para a manter e é isso que vamos fazer", atirou.Se Rúben Amorim ganhar este domingo, atinge a vitória 50 na Liga e torna-se no português que mais rapidamente atingiu esse registo (66 jogos). "Obviamente é um bom sinal, mas não conta muito. Quando olho à minha volta, o míster Jorge Jesus tem muitos mais títulos, o míster Sérgio Conceição tem muitos mais títulos. O Sérgio Conceição tem sempre trabalhos na Europa muito bons, para ele é sempre normal passar aos oitavos de final. Olho muito a isso. Fico contente por vencer, porque gosto de vencer, mas dou mais valor aos títulos. Eles estão todos muito à minha frente", afirmou.O treinador desvaloriza este registo, mas os tubarões europeus têm estado atentos ao seu trabalho. A imprensa inglesa voltou a apontar o nome de Rúben Amorim ao comando técnico do Man. United. "Sou treinador do Sporting, tenho contrato no Sporting e, como muitas vezes os contratos valem pouco, sou muito feliz no Sporting. É aqui que vou continuar", revelou. O técnico foi ainda confrontado com as declarações de Filipe Soares Franco, antigo presidente do Sporting, que aconselhou Amorim a afirmar-se no clube de Alvalade antes de pensar em voos mais altos. "Se pensasse da mesma maneira, se calhar era melhor ter ficado no Sp. Braga, com uma equipa já feita, que já conhecia, e não vinha para o Sporting. Vim para o Sporting, fiz a escolha certa. O futuro é ganhar ao Tondela", disse o técnico.Rúben Vinagre e Jovane estão lesionados e vão falhar o encontro com a equipa beirã. Os jogadores têm feito tratamento.O guarda-redes Babacar Niasse, o central Manu Hernando, o avançado Salvador Agra e o treinador Pako Ayestarán, todos do Tondela, testaram positivo à Covid-19 e estão fora do jogo.O central Eduardo Quaresma está emprestado pelo Sporting ao Tondela e, por esse motivo, falha o encontro de hoje. Esta temporada, o defesa fez 11 jogos pela equipa beirã.