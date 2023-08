Fulham de Marco Silva vence no campo do Everton

O Fulham, do técnico português Marco Silva, estreou-se este sábado na Liga inglesa de futebol com um valioso triunfo no campo do Everton (1-0), enquanto o Brighton protagonizou a primeira goleada da época.

Em Liverpool, sem o internacional português João Palhinha, lesionado, o Fulham chegou ao triunfo graças a um golo solitário do médio jamaicano Cordova-Reid, aos 73 minutos, com Marco Silva a somar uma vitória sobre a sua antiga equipa (passou pelo Everton entre 2018 e 2020), no arranque da terceira época do português no comando dos londrinos.

No Everton, o médio André Gomes, também internacional português e campeão europeu em 2016, e o guarda-redes João Virgínia não saíram do banco de suplentes. O avançado Youssef Chermiti, recentemente contrato ao Sporting, ainda não esteve disponível.

No primeiro jogo de sempre do Luton Town na era Premier League, o Brighton estragou a 'festa' do emblema recém-promovido e, em casa, goleou por 4-1, com golos de March (36 minutos), do brasileiro João Pedro (71 de grande penalidade), do costa-marfinense Adringa (85) e do irlandês Ferguson (90+5).

Do lado do Luton, Morris ainda reduziu de penálti, aos 81.

Bournemouth e West Ham iniciaram a época com um empate (1-1), enquanto o Crystal Palace foi vencer ao terreno do Sheffield United, outro dos recém-promovidos, por 1-0.

No primeiro jogo do dia, o Arsenal recebeu e bateu o Nottingham Forest, por 2-1, com Fábio Vieira no banco dos 'gunners', num encontro que arrancou 30 minutos mais tarde devido um problema no sistema de controlo de bilhetes do Estádio Emirates, que inicialmente deixou milhares de adeptos sem acesso ao recinto.

Ainda este sábado, o Newcastle recebe o Aston Villa.

Na sexta-feira, o tricampeão Manchester City iniciou a defesa do título inglês com um triunfo por 3-0 no campo do Burnley, de regresso ao primeiro escalão, com um 'bis' do norueguês Haaland, melhor marcador da Premier League na última temporada.