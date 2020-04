"Futebol está em segundo plano": Treinador do Santa Clara explica trabalho durante a pandemia

João Henriques, treinador do Santa Clara, prepara-se em casa para o regresso à competição.



CM – O que mudou em termos de trabalho e planificação da nova época?

João Henriques – Vamos enviando diariamente aos jogadores trabalho analítico até que nos seja possível passar para o trabalho em grupo. Não sabemos quando esta época termina, pelo que não podemos planear nada para a temporada de 2020/2021.



– Que hábitos mudaram?

– Não havendo o microciclo semanal, vamos analisando os adversários e fazendo algum trabalho de preparação de treinos para quando regressarmos.



– Que conselhos deixa?

– Temos de respeitar as diretrizes do Presidente da República e do primeiro-ministro. O futebol está em segundo plano, mas não podemos deixar de pensar nele. A saúde, a comunidade e a sociedade em primeiro lugar. Depois, temos de manter-nos ativos, sem pensarmos que estamos de férias.

