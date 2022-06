Futebolista espanhol Juan Mata também deixa o Manchester United no final da época

O futebolista internacional espanhol Juan Mata, de 34 anos, deixa o Manchester United após oito épocas e meia nos 'red devils', informou esta quinta-feira o clube inglês.

"O Manchester United pode confirmar que Juan Mata deixará o clube quando o seu contrato terminar neste verão", adiantou o Manchester United na sua página oficial na internet.

Mata, que chegou ao United em janeiro de 2014, depois de duas épocas e meia no Chelsea, terminava contrato este verão e é a terceira saída que o clube anuncia nos últimos dias, depois de Paul Pogba e Jesse Lingard, cujos contratos também expiram.

O internacional espanhol, que disputou o seu último jogo em 22 de maio, na derrota em casa do Crystal Palace (1-0), entrando aos 62 minutos para o lugar de Hannibal Mejbri, disputou 285 jogos pelo Manchester United e marcou 51 golos.

Pelos 'red devils', Mata conquistou uma Liga Europa, uma Taça da Liga inglesa, uma Supertaça e uma Taça de Inglaterra, num currículo em que já tinha uma Taça, uma Liga Europa e uma Liga dos Campeões, mas pelo Chelsea.

Tanto no Chelsea, como no Manchester United, Mata chegou a trabalhar com o treinador português José Mourinho.

Na última época, o United despediu o treinador norueguês e ex-futebolista Ole Gunnar Solskjaer, substituído provisoriamente por Michael Carrick e depois pelo alemão Ralf Ragnick, e a partir da próxima contará com Erik ten Hag, ex-treinador do Ajax.

Do Manchester United fazem parte os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot.