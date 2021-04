Galos eficazes castigam falha do Rio Ave

O penálti convertido por Talocha, a castigar o derrube de Pedrinho por Borevkovic na área do Rio Ave, permitiu ao Gil Vicente desfazer o equilíbrio que teimava em persistir e lançou a equipa de Barcelos para uma vitória confortável por 2-0, ultrapassando a equipa de Vila do Conde na tabela classificativa.Um lance que acabaria por ditar o encontro, dado que o Rio Ave ficou reduzido a 10 unidades para os restantes 20 minutos da partida com o duplo amarelo a Filipe Augusto.Uma atitude negligente que acabaria por traduzir-se na vantagem numérica da equipa de Ricardo Soares, que sobre o final materializou o ascendente com o golo de contra-ataque de Samuel Lino, que minutos antes havia saído do banco.Para trás ficou um jogo com domínio repartido, com os gilistas a ameaçarem primeiro, nomeadamente com os tiros de Talocha, e com o Rio Ave a responder nos primeiros minutos após o descanso com o disparo de Francisco Geraldes negado em voo por Denis.Até que a incursão de Pedrinho sobre a linha de fundo, rasgando para a baliza de Kieszek mas travado em falta por Borevkovic, acabou por ser fatal para a equipa de Miguel Cardoso. Em vantagem no marcador, os gilistas construíram mais investidas que a custo foram travadas por Kieszek, que apenas não conseguiu suster Samuel Lino.