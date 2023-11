O mercado árabe surge também como uma opção plausível. Neste momento, o internacional português não entra em campo ao serviço do Mónaco desde 26 de fevereiro e está afastado dos treinos da equipa de Adi Hütter.







Gelson Martins pode voltar a Portugal já no mercado de transferências de janeiro. Segundo a imprensa francesa, o jogador de 28 anos vê com bons olhos um eventual regresso, depois de ter saído do País em 2018.O mercado árabe surge também como uma opção plausível. Neste momento, o internacional português não entra em campo ao serviço do Mónaco desde 26 de fevereiro e está afastado dos treinos da equipa de Adi Hütter.

Em Portugal, o extremo representou o Sporting, mas acabou por rescindir contrato após a invasão da Academia de Alcochete. Em 2018 mudou-se a custo zero para o Atl. Madrid, que posteriormente aceitou compensar os leões com 15 milhões de euros mais 50% do passe de Luciano Vietto (avaliados em 7,5 M €).